تفاصيل صادمة لحظة العثور على مفقود بارق بعد اختفاء 4 أشهر
عثرت الجهات الأمنية على مفقود محافظة بارق الشاب الذي فقد أثره وانقطع الإتصال به قبل نحو 4 أشهر، متوفياً في ظروف غامضة بحي الجوهرة بجدة .
وأكد ذووه أنهم أدوا صلاة الجنازة عليه قبل أن يرقد بمثواه الأخير بمكة المكرمة فور إنهاء الإجراءات .
وكشف شقيق المتوفي أن أخيه كان مسافراً برفقة صديقه إلى محافظة جدة لشراء قطع غيار لآلياته الثقيلة ، وأجرى إتصال هاتفي بالوالدة يوم 25 رمضان الماضي .
وقال أنهم حينما اتصلوا به ، فوجئوا بشخص غريب من جنسية عربية يرد عليهم ويؤكد أنه عثر على الهاتف بجوار معرض للسيارات ، وبالفعل تم العثور على مركبة المفقود المتوفي على بُعد كيلو متر واحد من المعرض .
كما أكد أن صديقه المرافق له عاد إلى بارق بدون شقيقه وهو ما أثار الشكوك نحو الواقعة .
وتواصل الجهات الأمنية التحريات والتحقيق في الواقعة المثيرة للكشف عن سبب الوفاه وما إذا كانت هناك جريمة جنائية .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14596 ] نشر منذ 8 دقائق
غريبه رجع صديقه وهو ما رجع
القصه كامله عند صديقه اما انه غدر به وسرقه او صار شيء بسببه ادى لوفاة مبيت الشهري