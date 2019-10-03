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تفاصيل صادمة لحظة العثور على مفقود بارق بعد اختفاء 4 أشهر

تفاصيل صادمة لحظة العثور على مفقود بارق بعد اختفاء 4 أشهر
نايف السالم(صدى):

عثرت الجهات الأمنية على مفقود محافظة بارق الشاب الذي فقد أثره وانقطع الإتصال به قبل نحو 4 أشهر، متوفياً في ظروف غامضة بحي الجوهرة بجدة .

وأكد ذووه أنهم أدوا صلاة الجنازة عليه قبل أن يرقد بمثواه الأخير بمكة المكرمة فور إنهاء الإجراءات .

وكشف شقيق المتوفي أن أخيه كان مسافراً برفقة صديقه إلى محافظة جدة لشراء قطع غيار لآلياته الثقيلة ، وأجرى إتصال هاتفي بالوالدة يوم 25 رمضان الماضي .

وقال أنهم حينما اتصلوا به ، فوجئوا بشخص غريب من جنسية عربية يرد عليهم ويؤكد أنه عثر على الهاتف بجوار معرض للسيارات ، وبالفعل تم العثور على مركبة المفقود المتوفي على بُعد كيلو متر واحد من المعرض .

كما أكد أن صديقه المرافق له عاد إلى بارق بدون شقيقه وهو ما أثار الشكوك نحو الواقعة .

وتواصل الجهات الأمنية التحريات والتحقيق في الواقعة المثيرة للكشف عن سبب الوفاه وما إذا كانت هناك جريمة جنائية .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14596 ] نشر منذ 8 دقائق

غريبه رجع صديقه وهو ما رجع

القصه كامله عند صديقه اما انه غدر به وسرقه او صار شيء بسببه ادى لوفاة مبيت الشهري

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