بالفيديو.. عرض «غزال» للبيع بأحد الأسواق في مكة

نايف السالم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع فيديو متداول قيام البعض بتقييد أحد أنواع الغزلان، وعرضه في أحد الأسواق بمنطقة مكة المكرمة.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية بندر بن إبراهيم الفالح، أن الهيئة معنية بتطبيق نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.

حيث ينص النظام على أنه يحظر الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها، دون ترخيص سابق من الهيئة.

وأوضح في تصريحات صحفية له أن الهيئة تنسق بشكل دائم مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، في حال وجود أي نشر لمخالفات النظام للتحري عن المخالفين وضبطهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.