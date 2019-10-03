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وزير الحرس الوطني يعتمد معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العاشرة و المراتب العليا

وزير الحرس الوطني يعتمد معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العاشرة و المراتب العليا
عادل الحربي(صدى):

اعتمد الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العاشرة فما دون، والمراتب العليا ” 13. 12 . 11 ” بالوزارة.

حيث اشتملت معايير الترقية للمراتب العاشرة فما دون على معيار تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة، ومعيار برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح .

أما المراتب العليا ” 11-12-13 ” فقد تم اختيار معيار تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة، ومعيار المبادرات والإنجازات التي حققها المرشح.

تجدر الإشارة إلى أن العنصر المرجح لجميع المراتب، هو نتائج المقابلة الشخصية.


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