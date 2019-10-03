«الحياة الفطرية» تكشف حقيقة صورة ذبح الغزلان المتداولة والأعداد المتبقية بعد التعديات

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث باسم الهيئة السعودية للحياة الفطرية إبراهيم شراحي عدم صحة الصورة المتداولة حول ذبح أعداد كبيرة من الغزلان في محمية جزر فرسان .

وقال ” شراحي ” أن صورة الجماجم داخل المحمية هي تجميع بغرص الحصر عن الحيوانات النافقة طيلة العشر سنوات الماضية .

وأضاف أن القرون التي تظهر بإحدى الصور توضح أنها لجماجم الظباء والمها العربي بينما تتميز المحمية بظبي الإدمي الفرساني فقط .

وحول أعداد الظباء بالمحمية قال ” الشراحي ” أنها مستقرة وتبلغ 847 ظبياً وفقاً لآخر إحصائية لمارس 2019 ، وذلك رغم وجود بعض التعديات والمخالفات .