«الحياة الفطرية» تكشف حقيقة صورة ذبح الغزلان المتداولة والأعداد المتبقية بعد التعديات
أكد المتحدث باسم الهيئة السعودية للحياة الفطرية إبراهيم شراحي عدم صحة الصورة المتداولة حول ذبح أعداد كبيرة من الغزلان في محمية جزر فرسان .
وقال ” شراحي ” أن صورة الجماجم داخل المحمية هي تجميع بغرص الحصر عن الحيوانات النافقة طيلة العشر سنوات الماضية .
وأضاف أن القرون التي تظهر بإحدى الصور توضح أنها لجماجم الظباء والمها العربي بينما تتميز المحمية بظبي الإدمي الفرساني فقط .
وحول أعداد الظباء بالمحمية قال ” الشراحي ” أنها مستقرة وتبلغ 847 ظبياً وفقاً لآخر إحصائية لمارس 2019 ، وذلك رغم وجود بعض التعديات والمخالفات .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29150 ] نشر منذ 14 ساعة
طيب