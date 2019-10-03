فضيحة جديدة.. الحارس الشخصي لأخي تميم: «طلب مني قتل رجل وامرأة»

ماجد القزيز(صدى):

رفع الحارس الشخصي لخالد بن حمد آل ثاني، الأخ غير الشقيق لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ماثيو بيتارد، بأن المدعى ضده خالد بن حمد حرضه على قتل شخصين في لوس أنجلوس بكاليفورنيا أثناء فترة عمله كحارس أمن شخصي لمدة 10 أشهر بين عامي 2017 و2018 لدى خالد بن حمد.

وطالب بيتارد، في الدعوى القضائية أمام محكمة فيدرالية أميركية، بمبلغ إجمالي 34 مليون دولار، عبارة عن أجور غير مدفوعة وساعات عمل إضافية، وتعويض عن الفصل التعسفي والإصابات البدنية وغيرها من الممارسات الخاطئة.

وأوضح بيتارد أنه في نفس الشهر الذي بدأ فيه مباشرة مهام وظيفته، طلب منه خالد بن حمد أن يقتل رجلاً جاء لتحصيل ديون لا تزيد قيمتها عن 6000 دولار، مضيفا أنه رفض تنفيذ طلب خالد بن حمد بل وقام بسداد الدين بنفسه.

وأبان بيتارد أن خالد بن حمد أمره بقتل امرأة كان يغار عليها ويشك في أنها كانت تراسل رجلاً من بلد آخر في الشرق الأوسط، وبالتحديد طلب منه إطلاق النار على رأسها مرتين “بأسلوب المافيا” ودفنها في الصحراء، لافتا:” في تلك المرحلة، نهضت وقلت له: لا تطلب مني أبداً أن أفعل ذلك مرة أخرى”.