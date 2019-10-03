بالفيديو.. أم تسيء لرضيعتها في مقطع صادم وتشعل مواقع التواصل 

واشنطن(صدى):

نشرت أم أمريكية مقطع فيديو صادماً عبر فيس بوك لايف يثبت إساءتها لطفلتها البالغة من العمر شهراً، مما أثارت غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدت الأم في مقطع الفيديو تضغط على بطنها بلا مبالاة وتسقطها أثناء التدخين باليد الأخرى، موضحة أنه عند القبض عليها أنها لا ترغب في هذه الطفلة.