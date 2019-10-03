«سواريز» عن فوزهم أماما إنتر ميلان: نصف المباراة كان كافيا لتصحيح الأخطاء

ماجد محمد(صدى):

صرح مهاجم برشلونة الإسباني الأوروغوياني لويس سواريز، بأن نصف المباراة كان كافيًا بالنسبة لهم لتصحيح الأخطاء أما إنتر ميلان الإيطالي.

وعن ذلك، أوضح ” سواريز ” أن الفريق لم يقدم أداءً جيدًا في الشوط الأول، قائلآ: ” هذا السبب في وجود شوطًا ثانيًا، من أجل تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في النصف الأول ” .

وأضاف: “ أدركنا أننا لو واصلنا بهذا المستوى سنخسر المباراة لا محالة، الفريق تحلى بالصبر وهذا أمر مهم للغاية ” .

وتابع: “ أنا شخص يحب العمل، ولا استسلم أبداً، وأتحلى بالقوة في الأوقات الصعبة ” .

وكان ” سواريز ” قد تألق بهدفين قاد بهما البرسا لقلب تأخره أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدف، لفوز 2-1 على ملعب الكامب نو، في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.