«سواريز» عن فوزهم أماما إنتر ميلان: نصف المباراة كان كافيا لتصحيح الأخطاء
صرح مهاجم برشلونة الإسباني الأوروغوياني لويس سواريز، بأن نصف المباراة كان كافيًا بالنسبة لهم لتصحيح الأخطاء أما إنتر ميلان الإيطالي.
وعن ذلك، أوضح ” سواريز ” أن الفريق لم يقدم أداءً جيدًا في الشوط الأول، قائلآ: ” هذا السبب في وجود شوطًا ثانيًا، من أجل تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في النصف الأول ” .
وأضاف: “ أدركنا أننا لو واصلنا بهذا المستوى سنخسر المباراة لا محالة، الفريق تحلى بالصبر وهذا أمر مهم للغاية ” .
وتابع: “ أنا شخص يحب العمل، ولا استسلم أبداً، وأتحلى بالقوة في الأوقات الصعبة ” .
وكان ” سواريز ” قد تألق بهدفين قاد بهما البرسا لقلب تأخره أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدف، لفوز 2-1 على ملعب الكامب نو، في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.
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