ملكة جمال روسية تطالب ملك ماليزيا السابق بتعويض طلاق غير مسبوق 

موسكو(صدى):

قامت ملكة جمال موسكو السابقة ومطلقة ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس بطلب تعويض طلاق فلكي.

وطالبت أوكسانا فوفودينا العاهل الماليزي السابق السلطان محمد الخامس بقصر بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني في لندن ونفقة شهرية تصل إلى 24 ألف جنيه كتعويض عن الطلاق، الذي جاء بعد نحو عام من زواجهما.

وطلبت أوكسانا، البالغة من العمر 27 عاما، منزل في لندن بعد أن طلبت واحدا آخر في العاصمة الروسية موسكو، رغم أن هذه المزاعم لم يتم التحقق منها معها.لا