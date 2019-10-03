نجلة الراحل صدام حسين تعلن موقفها بعد اشتعال المظاهرات وحظر التجول

بغداد(صدى):

أكدت رغد صدام نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ، تضامنها الكامل مع التظاهرات العراقية المشتعلة في البلاد والتي تطالب بإقالة الحكومة .

وقالت رغد صدام : معكم كل العراق أيها الأبطال الصناديد، رحم الله شهدائنا، ها أنتم تسطرون ملاحم البطولة كما عهدناكم .

وأضافت: أنتم نسل أبطال القادسية أهل العراق شيعة وسنة وأكراد في الناصرية، الكوت، العمارة، البصرة، وديالى، وبغداد وكل ضواحيها، وكل العراق باذن الله .

جاء ذلك في أول تعليق لنجلة الرئيس المرحوم صدام حسين بعد تأجج المظاهرات ، وإعلان السلطات العراقية فرض حظر التجول من الساعة الخامسة صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر .

الجدير بالذكر أن المظاهرات اشتعلت قبل يومين في عدة محافظات عراقية وأسفرت عن إصابة 250 شخص ومقتل ثلاثة آخرون .

إقرأ أيضاً :