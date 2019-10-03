نجلة الراحل صدام حسين تعلن موقفها بعد اشتعال المظاهرات وحظر التجول
أكدت رغد صدام نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ، تضامنها الكامل مع التظاهرات العراقية المشتعلة في البلاد والتي تطالب بإقالة الحكومة .
وقالت رغد صدام : معكم كل العراق أيها الأبطال الصناديد، رحم الله شهدائنا، ها أنتم تسطرون ملاحم البطولة كما عهدناكم .
وأضافت: أنتم نسل أبطال القادسية أهل العراق شيعة وسنة وأكراد في الناصرية، الكوت، العمارة، البصرة، وديالى، وبغداد وكل ضواحيها، وكل العراق باذن الله .
جاء ذلك في أول تعليق لنجلة الرئيس المرحوم صدام حسين بعد تأجج المظاهرات ، وإعلان السلطات العراقية فرض حظر التجول من الساعة الخامسة صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر .
الجدير بالذكر أن المظاهرات اشتعلت قبل يومين في عدة محافظات عراقية وأسفرت عن إصابة 250 شخص ومقتل ثلاثة آخرون .
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 29150 ] نشر منذ 1 ساعة
لو تحكم ابنة صدام حسين السيده رغد العراق لكان خيرا لاهل العراق وافضل من حكومة الخونه اتباع المجوس اعداء العراقيين جميعا شيعتهم وسنتهم فأنها تستعبد الشيعه وتحتقرهم وتدفع عملائها للقضاء على العراقيين السنه وهذا ديدن الفرس منذو القدم ولا ننسى ما قاموا به احفاد العلقمي والبرامكه في زمن الدوله العباسيه
TDWG[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 41 دقيقة
رحمك الله يابو عداي
واسكنك فسيح جناته
ليتك تشوفا لحال اليوم !!
أبناء المتعه اصبحوا فينا اسود
وين ايامك يوم كانت الحسينيات
فوق السطوح وخفيه
اما انتي يارغد
انا اشهد انها نصبه مقدامه والله لو ما انتي لابسه حريمي
ل اخطك افضل من اغلب زعماء العرب
من اسد
فعمر الأسد ما ينسل الا احرار
رحمك الله يا صدام
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14596 ] نشر منذ 15 دقيقة
قاتلوا ايران المجوسيه فهي من دمرت الاوطان