إيمري يقاوم الإحباط بسبب «بيبي» ويتعهد بالصبر عليه

نواف السالم(صدى):

على الرغم من حالة الإحباط التي يمر بها آرسنال نحو لاعبه الجديد نيكولا بيبي الذي لم يحرز سوى هدف واحد في 7 مباريات بالدوري الإنجليزي ، إلأ أن المدرب أوناي إيمري تعهد بمساعتدته والصبر عليه .

وقال “إيمري ” في حديث صحفي معه قبل لقاء ستاندارد ليج بالدوري الأوروبي اليوم الخميس : بيبي لاعب مذهل، واثق من أنه سيحظى بمسيرة رائعة هنا، بحاجة للوقت، الأمور لم تكن سهلة في أول شهر أو عام للعديد من اللاعبين الذين انضموا لآرسنال .

وأضاف : أي ضغط يقع على بيبي بمثابة شرف له سأعمل معه لجعل تأقلمه أكثر سهولة .

وكان اللاعب “24 ” عام ، قد قدم من ليل الفرنسي الصيف الماضي في صفقة غير مسبوقة بلغت قيمتها 88.58 مليون دولار إذ وصف حينها بأنه أغلى لاعب إفريقي.