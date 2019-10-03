القرني يوجه رسالة لجماهير الاتحاد: «اصبروا»

نواف السالم(صدى):

دعا المدرب المخضرم خالد القروني، مدرب الوحدة والاتحاد السابق، جماهير العميد للصبر على الفريق الأول، تحت قيادة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وأضاف القروني: الاتحاد في الموسم الحالي أفضل بكثير من الموسم الماضي، وأتمنى أن نصبر على الفريق خاصة أن المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

يذكر أن الجمهور الاتحادي، انتقد نتائج الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة من الهلال مرتين في دوري أبطال آسيا ودوري المحترفين خلال 4 أيام، ثم الخسارة من ضمك في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان بثنائية مقابل هدف.