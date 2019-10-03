وفاة وإصابة 9 أشخاص إثر حادث تصادم على طريق عفيف

نايف السالم(صدى):

شهدت طريق عفيف خروجًا من ظلم حادث تصادم؛ نتج عنه عددًا من الاصابات والوفيات .

وعن ذلك، قال شادي عابد الثبيتي، المتحدث بإسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أنه عند وصول الإسعاف تبين أن الموقع به أربع وفيات وخمس إصابات؛ مما استدعى لتقديم الخدمة الطبية وطلب الدعم .

كما أوضح أنه تم فرز الحالات بالموقع بتقديم الخدمة الاسعافية المتكاملة، ونقل الحالات الخمس اصابات إلى المستشفى.

حيث صنفت حالتين بالحرجة وثلاث حالات متوسطة، فيما نقلت الحالات جميعها إلى مستشفى ظلم العام.