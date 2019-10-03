بالصور.. توفير أحدث أنظمة الأمان لـ «تويوتا هايلوكس»

لندن (صدى):

واجهت ” تويوتا هايلوكس ” مجموعة من التحديثات في سوق المملكة المتحدة؛ لتصبح أكثر تنوعًا وتلبية لاحتياجات العملاء المختلفة.

حيث تبدأ تشكيلة ” تويوتا هايلوكس ” في المملكة المتحدة بطرز Active Single وExtra Cab الأساسية، والتي تأتي بسجاد وتنجيد مشابهة لسيارات الركاب وأرضيات من PVC سهلة التنظيف.

وتفصيلآ، تم توفير أحدث أنظمة الأمان من تويوتا في جميع الفئات، فطرازات Icon وInvincible وInvincible X حصلت عليها كخيارات قياسية.

فيما حصل ” طراز Active ” عليها بشكل اختياري، حيث أضافت الشركة المصنعة اليابانية نظام تثبيت السرعة التكيفي ونظام تحذير ما قبل الإصطدام.

وعن محركها، يكتسب محرك ” توربوديزل ” سعة 2.4 لتر أيضًا نظام بدء وإيقاف جديد بشكل قياسي في طرازات Icon وما فوق؛ مما يعمل على تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود والانبعاثات.

أما فيما يتعلق بالجزء العلوي من التشكيلة، يوجد طراز Invincible X، والذي يتميز بلمسات من الكروم المدخن الجديدة على الواجهة الأمامية للشبك الأمامي، وحواف كمصابيح ضباب.

وتنتشر اللمسات السوداء على مقابض الأبواب والباب الخلفي وأغلفة المرايا الجانبية وأركان ممتص الصدمات الخلفي.