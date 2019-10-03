بالصور.. توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية لإنشاء برج طبي بالرياض

محمد السعران(صدى):

وقع اليوم الخميس مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري والأستاذ عمر بن حمدان بن ساير ، وكذلك الأستاذ عبيد بن سليمان بن مرزوق الدلبحي ، اتفاقية شراكة مجتمعية تهدف لإنشاء مبنى طبي بمستشفى الرفايع بالجمش .

وقد عبر الأستاذ عمر بن حمدان بن ساير عن بالغ شكرهم لصحة الرياض على جهودهم ، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للمساهمة في التنمية الصحية بالمنطقة .

وقال الأستاذ عبيد بن سليمان بن مرزوق الدلبحي أن هذه الاتفاقية إيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية التي تهدف إلى التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص أو غير الربحي للارتقاء بجودة الحياة وتحسين الخدمات الصحية ودعم احتياج المنطقة من مشاريع للتخفيف على المرضى شفاهم الله .

من جانبه عبر مدير عام الشؤون الصحية د.محمد بن عبد العزيز التويجري باسمه واسم منسوبي صحة الرياض عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمتبرعين وشكر الشيخ سلمان بن مذكر لجهوده المبذوله على المساهمة بالتنمية الصحية بالمنطقة من خلال إنشاء مبنى طبي مكون من 3 أدوار بمستشفى الرفايع بالجمش .

سائلين المولى عز وجل ان يكلل كافة الجهود بالنجاح والتوفيق .