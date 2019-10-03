حلا شيحة تشارك جمهورها صورة جديدة وتعلق عليها

القاهرة(صدى):

شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة متابعيها عبر موقع ” إنستجرام ” صورة جديدة لها، معلقة عليها: “سعيدة كوني امرأة مستقلة وأمًّا لأجمل أربعة أولاد، وكل يوم تُشرق شمس يوم جديد أشكر رب العالمين على أنه أعطاني هذا اليوم ليكون أفضل يوم”.

وأشارت شيحة: “يوم جديد وبداية جديدة والماضي انتهى واليوم البداية مع الإصرار والقوة واليقين بالله والثقة بالنفس نصل لما نحب”، موضحة:” كُوني أنت، كُوني كما تحبّين، صاحبة إرادة وصلابة أن تكوني، فأنتِ امرأة كُوني فخورة قوية”.

وكانت شيحة شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل زلزال مع الفنان محمد رمضان، وعُرض العمل خلال شهر رمضان الماضي، وبسببه خرجت شائعات عدّة حول ارتباطهما.