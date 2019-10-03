خلال أقل من شهر.. مطار الملك خالد الدولي يتخطى مليوني مسافر

عادل الحربي(صدى):

أظهرت التقارير الإحصائية الصادرة عن شركة مطارات الرياض أن مطار الملك خالد الدولي تخطى إجمالي عدد المسافرين ” القادمين والمغادرين ” مليوني مسافر، خلال أقل من شهر.

وحُددت هذه الفترة من ٥ أغسطس وحتب ٣١ أغسطس، وهي الفترة التي يتخللها موسمي الحج والعودة للمدارس للعام الحالي 1440هـ/2019م.

وعن هذه النسبة، بلغت نسبة الزيادة 2.8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2018م، كما تمكن مطار الملك خالد من خدمة أكثر من 81 ألف مسافر يوميًا.

فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات 15,101 بمعدل زيادة بلغت نسبته 2.3% عن العام المنصرم، بمعدل يومي بلغ 559 رحلة، كما بلغ إجمالي أعداد قطع الأمتعة إلى 1,828,198 قطعة.

