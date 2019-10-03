«المسند»: أمطار متفرقة على عدة مناطق اليوم بسبب «هيكا»
توقع الدكتور عبد الله المسند استاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية هطول أمطار متفرقة اليوم الخميس على أجزاء من مناطق ” جازان ، وعسير ، والباحة ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة .
وأرجع ” المسند ” ذلك إلى استمرار حالة ” هيكا ” المطرية ، مشيراً إلى احتمال هطول أمطار على منطقة حائل ولكن على نطاق ضيق .
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت بالفعل من هطول أمطار رعدية اليوم على تلك المناطق المذكورة ، كما توقعت سحب رعدية في غرب منطقة الرياض ، ومناطق نجران وحائل والقصيم بشكل كامل .
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