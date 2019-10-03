«المسند»: أمطار متفرقة على عدة مناطق اليوم بسبب «هيكا»

عادل الحربي(صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند استاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية هطول أمطار متفرقة اليوم الخميس على أجزاء من مناطق ” جازان ، وعسير ، والباحة ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة .

وأرجع ” المسند ” ذلك إلى استمرار حالة ” هيكا ” المطرية ، مشيراً إلى احتمال هطول أمطار على منطقة حائل ولكن على نطاق ضيق .

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت بالفعل من هطول أمطار رعدية اليوم على تلك المناطق المذكورة ، كما توقعت سحب رعدية في غرب منطقة الرياض ، ومناطق نجران وحائل والقصيم بشكل كامل .