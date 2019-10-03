أطفال مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة يتمتعون بشواطئ عروس البحر الأحمر

حسين العلي(صدى):

ضمن نشاطات قسم الخدمة الإجتماعية بمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الاطفال المعوقين بجدة تم تنظيم رحلة للأطفال لشاليهات النورس على شاطي جدة عروس البحر الأحمر.

وقد هدفت الرحلة إلى زيادة معلومات الطلاب حول البيئة المحيطة والمجتمع المحلي وتوسعة مداركهم وقدراتهم لفهم ما يحيط بهم من طبيعة . هذا وقد استمتع الاطفال اثناء الرحلة باللعب على الرمال والذي يُعد أحد أهم وسائل العلاج الطبيعي التي تفيد أبناء المركز بشكل كبير حيث ثبت علميا أهمية الرمل في علاج بعض حالات الإعاقة وتحسين الحالة النفسية للمعوقين .

وتأتي وحدة الماء كأحد أهم الوحدات في البرنامج التعليمي لإطفال المركز لتعريف الأطفال بالماء وأهميته ومصادرة ، وحيث أن مثل هذه الرحلات العلمية والعملية لها الأثر الكبير في حياة أبنائنا من ذوي الإعاقة لتوسيع مداركهم وتعليمهم حب البيئة والطبيعة.

علماً بأن قسم الخدمة الإجتماعية بمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة يعتبر أحد أهم الأقسام بالمركز ويقدم العديد خدمات كتقديم التوعية والاستشارات لأولياء أمور الأطفال. وتعزيز دور الأسرة بالتغلب على الصعوبات. كما يتم صرف الأجهزة المساعدة للأطفال المحتاجين وتفعيل الزيارات المنزلية للأطفال بمشاركة الفريق الطبي لتهيئة المنزل بما يناسب قدرات الطفل. كذلك تفعيل الرحلات الترفيهية للأطفال وذويهم بصفة دورية.

وعمل الحفلات الدورية للأطفال وتفعيل الأيام العالمية كيوم الخدمة الاجتماعية وغيرها من الأيام العالمية بالمشاركة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الاعاقة.

كما تم عمل سابقا اتفاقية هيئة الإغاثة الاسلامية العالمية (قسم الرعاية التربوية) من عام 2006- 2015م والهدف من الاتفاقية :مساعدة الأسر ذوي الدخل المحدود عن طريق استكمال جزء من رسوم المراكز واستكمال دور جمعية الأطفال المعوقين في رعاية ذوي الاعاقة لعمر ما فوق 12عام في مراكز تأهيلية أخرى ويقوم قسم الخدمة الاجتماعية بالمركز بدراسة الحالات المتقدمة لطلب الكفالة التعليمية واستكمال جميع الأوراق المطلوبة للثبوتية وقد بلغ اجمالي عدد الطلاب والطالبات المكفولين: 2026 طالب وطالبة و المبلغ المدفوع من قبل الهيئة: 15.141.450ريال.

كما تفعيل لجنة التوعية لعام 2016م – 2017م للتعريف بالجمعية وخدمتها بمختلف القطاعات وقد بلغ اجمالي عدد الزيارات 36 زيارة .اما بالنسبة للتبرعات العينية فقد تبرعت شركة جنسون خلال الاعوال الماضية بما يقارب 3,000,000 ريال لشراء أجهزة طبية لتسليمها مجانا للأطفال المحتاجين وتم توفير مستلزمات صحية مجانية من شركة زمو التجارية بمبلغ 244.895 ريال. كما ان قسم الخدمة الاجتماعية قد قام بتفعيل دور الفريق من خلال عمل ورشة عمل سنوية للموظفات تشمل أنشطة ومسابقات لتجديد النشاط والحيوية .

والجدير بالذكر أن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين قد تم افتتاحه عام 1420هـ من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز “رحمه الله” وتبلغ مساحة المركز 90.000 تسعون ألف متر مربع ويقع المركز على طريق الملك عبدالعزيز ، ويقدم المركز الخدمات التعليمية والطبية والتأهيلية للأطفال المعوقين وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية والوسائل التعليمية والترفيهية.