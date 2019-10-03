«العامة للرياضة» ترفض إستاد النصر لإفتقاده معايير السلامة

طلال الغامدي(صدى):

رفضت الهيئة العامة للرياضة اقتراح النصر بإقامة مبارياته على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بسبب تقرير اللجنة الفنية الخاصة بالملاعب والتي أكدت أن الملعب غير جاهز لإقامة مباريات لعدم إكتمال معايير الأمن والسلامة وعدم جاهزيته للعب عليه .

وتحاول إدارة النصر تدارك الموقف بتجهيز ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز بأقرت وقت ، خاصةً وأن ملعب الأمير فهد الدولي مشغول بموسم الرياض .

وربما تساعد فترة التوقف الإدارة للخروج من أزمة توفر الملعب ، كما ستكون مبارة الفريق أمام الرائد والهلال خارج أرضه ، أما مباراة أبها بالجولة التاسعة فستكون في نوفمبر ، ولقاء الفيصلي بالجولة التالية تم تأجيله .

ومع ذلك فإن تدريبات النصر لا زالت مستمرة على قدم وساق ، على أن يلتقي غداً أحد أندية الدرجة الثانية أو الثالثة في مباراة ودية .