«آل معمر» يتحدث عن كيفية الاستفادة من النقل التلفزيوني في رفع مداخيل الأندية 

نواف السالم(صدى):

قال مسلي آل معمر، رئيس رابطة دوري المحترفين، إن الأندية تسعى لزيادة مواردها، وتطالب بدفعات مستعجلة من الرابطة ورفع مداخيلهم بطموحات كبيرة جدا.

ولفت مسلي في مقابلة مع برنامج “في المرمى”: الأندية عليها ضغط مالي وتسعى لزيادة مواردها، وهناك مطالبة بالاستعجال وزيادة المداخيل بطموحات كبيرة جدا، مضيفا:”عملنا على تشكيل لجنة لدراسة العروض التي تصل إلى الرابطة بخصوص الرعاة، واستأذنت وجود خبرات “تجارية” في اللجنة حتى يستفاد منهم مجانا، بدلا من الاستعانة بشركة استشارية، خاصة أننا نمتلك الخبرات”.

وحول النقل التلفزيوني، أشار آل معمر: النقل من المفترض أن يكون أهم مورد، وكان لدينا عقد مميز في العام الماضي، وكانت هناك توجيهات من أجل مشاهدة الدوري مجانا، ووصلنا دعم أكثر من العائد التلفزيوني، مؤكدا:”سنعمل على البحث عن آلية وصيغة مدخول للأندية من النقل وتمكن المشاهد من متابعة المسابقة مجانا أو بأسعار مقبولة”.