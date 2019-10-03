طبيب نساء وتوليد يكشف عن 8 تغيرات بالجلد أثناء الحمل 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف طبيب نساء وتوليد عن تغيرات الجلد الشائعة فى الحمل، ومن أبرزها أولا.. الكلف: وهو بقع بنية محددة بوضوح على الوجه، وعادة على عظام الخد والجبهة.

ثانيا.. تغييرات فى شكل الشامة: تشمل تغييرات فى شكل الشامات أو “الحسنة” الموجودة على بشرتك.

ثالثا.. خط أسود على البطن: هذا خط غامق يظهر على البطن، يمتد لأسفل من السرة (زر البطن) أثناء الحمل.



رابعا.. علامات التمدد: تُعرف علامات التمدد هى خطوط التمدد الموجودة كخطوط حمراء يمكن أن تظهر عبر البطن أثناء الحمل أو الثديين بعد الرضاعة الطبيعية.

خامسا.. بروز الأوردة: يمكن أن تصبح الأوردة أو العروق أكثر وضوحًا أثناء الحمل.



سادسا.. توسع الأوردة: قد تظهر الأوردة على الساقين والفرج والمنطقة حول الشرج (أكوام).

سابعا.. علامات الجلدحدوث ثغرات جلدية صغيرة غير ضارة، وهي تحدث بشكل شائع على الرقبة، ولكن يمكن العثور عليها في أي جزء من الجسم.

ثامنا.. حب الشباب: إذا كنت تعاني من حب الشباب بالفعل، فقد يزداد هذا سوءًا أثناء الحمل.