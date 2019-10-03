ابتعدي عن الشمس والتوتر.. نصائح هامة لحماية بشرتك من «الوردية»

أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض النساء من مرض ” الوردية ” او احمرار الوجه الذي يسبب ظهور واضح للأوعية الدموية وحبوب صغيرة حمراء مما يفسد مظهر بشرتك .

وبخلاف الإستشارة الطبية اللازمة لتلك الحالة ، يجب عليكي أن تتبعي روتين خاص للعناية ببشرتك منعاً لإنتشار تلك البقع الوردية في مناطق كثيرة بالوجه ، وذلك على النحو التالي :

1- استخدمي غسول لطيف للبشرة ، فيؤكد الخبراء ان استخدام الغسول القاسي يسبب جفاف للبشرة وزيادة تقيحها فابتعدي عن العطور والكحول والنعناع وزيت الأوكالبتوس .

2- تجنبي الماء المفرط على البشرة وخاصةً الساخن ولا تزيدي فترة الإستحمام عن 10 دقائق .

3- تجنبي العوامل التي تزيد من تلك الأعراض كالتوتر وارتفاع الحرارة والمشروبات الساخنة ، والطماطم والشكولاته والأهم الطعمة الحارة .

4- احرصي على ترطيب بشرتك بمرطب خالي من العطور مثل الفازلين .

5- اهتمي بعينيكي جيداً حتى لا تصاب بمرض الوردية وقد يؤدي لأمراض بصرية خطيرة ، كإستخدام كريم الحماية من الشمس ، ومكياج خالي من العطور ، ويفضل الماكياج المحتوي على ملطفات .