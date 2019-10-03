مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تطلق أراض سكنية مطورة بأسعار تنافسية 

نايف السالم(صدى):

أطلقت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اليوم الخميس المرحلة النهائية من الأراضي السكنية المطورة بمشروع “أوركيدز” السكني، الذي يتميز بقربه من الشاطئ العام، وعدد من المرافق الاجتماعية والسياحية.

وحول مميزات مشروع “أوركيدز”: يقع على مساحة 755 ألف متر مربع، ويضم 110 أراضٍ سكنية مطورة بمساحات تتراوح بين 250 و600 م2، ويتميز بأسعار تنافسية تبدأ من 223 ألف ريال، بخطط سداد مرنة لمدة 5 سنوات بدون فوائد.

وممن المقرر أن تستمر عمليات البيع بالمشروع حتى الأربعاء المقبل الموافق 9 أكتوبر، وذلك في مركز العرض والمبيعات المخصص لمشاريع المدينة الاقتصادية في شارع الأمير سلطان بمدينة جدة.