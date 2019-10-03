القبض على سارق السيارة بجدة بعد ظهوره بفيديو متداول
نجحت شرطة جدة في إلقاء القبض على ” شاب ” عشريني، الذي سرق سيارة مواطن في حي الإسكان الجنوبي.
وتفصيلآ، قامت شرطة جدة في إنشاء عدد من النقاط الأمنية وتكثيف التواجد الأمني لإسقاط الجاني.
وتحقق ذلك بعد ساعات من تنفيذ الجريمة؛ ليتم القبض على الجاني تمهيداً لإحالته للنيابة العامة، وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .
وكان ” اللص ” قد ظهر في مقطع الفيديو، وهو ينتظر الفرصة المناسبة لتنفيذ جريمته بعدما خرج صاحب السيارة منها، إذ ظل يتجول حول السيارة لبعض الوقت حتى انقض على فريسته.
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زائر[ عدد التعليقات: 3525 ] نشر منذ 20 دقيقة
حلوووووووووه حتى انقض على فريسه
هههههههههههههه يالسالم خف علينا يرحم امك
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 15 دقيقة
حتى انقض على فريسته ؟؟؟؟؟؟؟
خطيرة العبارة اهني محرر صدى عليها
عبدالرحمن القحطاني[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ 12 دقيقة
تكوفون نبغى عقوبات صارمة ورادعه وتعلن للناس علشان يفكر الف بل مليون مره من يبغى يسوي سواته او اي عمل اجرامي وتردع غيره الناس تبغى تبرد حر كبودها لان بصراحة كثرة هذه الظاهره وغيرها من الظواهر الغريبة والدخيلة على مجتمعنا .