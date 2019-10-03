القبض على سارق السيارة بجدة بعد ظهوره بفيديو متداول

نايف السالم(صدى):

نجحت شرطة جدة في إلقاء القبض على ” شاب ” عشريني، الذي سرق سيارة مواطن في حي الإسكان الجنوبي.

وتفصيلآ، قامت شرطة جدة في إنشاء عدد من النقاط الأمنية وتكثيف التواجد الأمني لإسقاط الجاني.

وتحقق ذلك بعد ساعات من تنفيذ الجريمة؛ ليتم القبض على الجاني تمهيداً لإحالته للنيابة العامة، وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

وكان ” اللص ” قد ظهر في مقطع الفيديو، وهو ينتظر الفرصة المناسبة لتنفيذ جريمته بعدما خرج صاحب السيارة منها، إذ ظل يتجول حول السيارة لبعض الوقت حتى انقض على فريسته.

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