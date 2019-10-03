بالصور.. أخطار السيول والتعديات تعيق أهل الرصراص من تحركاتهم

محمد بن طحيطح(صدى):

قامت بلدية محافظة خميس مشيط مؤخراً بعدة مشاريع لتصريف مياه الأمطار داخل الأحياء السكنية لتجنب خطورتها علي الساكنين ومستخدمي الطرقات .

مما جعل بعض سكاني حي الرصراص يناشدون رئيس البلدية بالنظر لأحد مجرى السيول والمياه بالحي المتضررة من وجود مخلفات الازالة التي قامت بها البلدية في وقت سابق بازالتها من المنازل والانشأت التي كان في الموقع ولازالت منذو سنين .

هذا ما جعل البعض يضع مخلفات الانشأت بها وأصبحت عائق في تحرك مياه الأمطار وايضاً هذه المخلفات اصبحت في منظرها تشوهاً بصرياً وقد أمر أمير منطقة عسير بازالة وتعديل مثل هذا التشوهات بالشكل الصحيح الذي يليق.

كما وجد في نفس الموقع ايضاً بعض التعديات والانشائات الحديثة حيث تم التعدي علي المجرى وعلي الاراضي الحكومية. وقد وجه محافظ محافظة خميس مشيط في وقت سابق الدوائر الحكومية بالمحافظة بمراجعة المخططات والمحافظة علي الاراضي الحكومية الموجودة بها بانشاء اسوار. لكن دون جدوى او متابعة من تلك الدوائر.

جدير بالذكر أن مجرى المياه قريباً من المدارس واحدى الحدائق العامة بالحي وبعض المنازل.

وناشد الساكنين بلدية خميس مشيط والمسئولين بالتدخل السريع وايجاد حلول بانشاء تصريف لمياه الامطار وازالة المخالفات والتعديات وتعديل التشوهات البصرية واعادة دراسة التصريف بالشكل الصحيح لسلامة الساكنين والطلاب ومستخدمي الطرقات في المنطقة المحيطة بذلك.