«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة التسعيرة الموحدة للأدوية بين الدول العربية
أعلن الدكتور هشام الجضعي رئيس هيئة الغذاء والدواء أنه لا يوجد أي توجه أو مباحثات خلال الفترة الحالية لفرض تسعيرة موحدة للأدوية بين الدول العربية .
وقال ” الجضعي ” خلال المؤتمر العربي الرابع للغذاء والدواء والأجهزة الطبية ” بالرياض أمس الأربعاء ، أن التسعير يخص كل دولة ، مشيراً إلى أن أسعار الأدوية بالمملكة الأقل مقارنةً بـ30 دولة عربية وعالمية .
وناقش ” الجضعي ” خلال المؤتمر مشاركة تجارب دول في وضع الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابة على الدواء وتحقيق السلامة وغيرها من القضايا التي تخص القطاع .
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