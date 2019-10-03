«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة التسعيرة الموحدة للأدوية بين الدول العربية

حمود العنزي(صدى):

أعلن الدكتور هشام الجضعي رئيس هيئة الغذاء والدواء أنه لا يوجد أي توجه أو مباحثات خلال الفترة الحالية لفرض تسعيرة موحدة للأدوية بين الدول العربية .

وقال ” الجضعي ” خلال المؤتمر العربي الرابع للغذاء والدواء والأجهزة الطبية ” بالرياض أمس الأربعاء ، أن التسعير يخص كل دولة ، مشيراً إلى أن أسعار الأدوية بالمملكة الأقل مقارنةً بـ30 دولة عربية وعالمية .

وناقش ” الجضعي ” خلال المؤتمر مشاركة تجارب دول في وضع الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابة على الدواء وتحقيق السلامة وغيرها من القضايا التي تخص القطاع .