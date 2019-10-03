مدير تعليم في الحدود الشمالية يتفقد مدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية

رافع فريح(صدى):

تفقد مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان مدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية في عرعر واطلع على وضع المبنى، والتقى العثمان قائد المدرسة أحمد غياض العنزي والطاقم التعليمي والإداري في المدرسة واستمع إلى شرح منه عن الاحتياجات الأساسية للمبنى.

وأكد العثمان أن البيئة التعليمية مهمة لمواكبة مهارات القرن الواحد و العشرين وتنمية المهارات اللازمة لتقليص المفقود التعليمي وصناعة التنمية البشرية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة بأهدافها ومستهدفاتها.

ووجه العثمان الجهات المختصة في الإدارة بضرورة متابعة الاحتياجات اللازمة للمدرسة، وعمل الصيانة الطارئة للمبنى بشكل عاجل لتطوير وتحسين البيئة التعليمية بما يتوافق مع أهداف الرؤية ومستهدفاتها لتكون مكاناً جاهزاً لتنمية رأس المال البشري، ولتعزيز مهارات الإبداع والابتكار.

وأوضح العثمان أن المدرسة مسؤولة عن غرس و إكساب الطلاب والطالبات القيم السليمة المتوافقة مع القيم الإسلامية لمواكبة غايات الرسالة المحمدية الوسطية وتحقيق تطلعات القيادة