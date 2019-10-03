النوم أقل من 6 ساعات يزيد من خطر الإصابة بالسرطان والموت المبكر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أظهرت دراسة علمية حديثة أن الناس في منتصف العمر الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو أمراض القلب أكثر عرضة للموت المبكر والإصابة بالسرطان، عند النوم لمدة تقل عن ٦ ساعات في اليوم.

وعن الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 1600 شخص بالغ، الذين تم تصنيفهم إلى مجموعتين على أنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري ومرض القلب أو السكتة الدماغية.

حيث تمت دراسة المشاركين في مختبر النوم ” 1991-1998 ” لليلة واحدة ثم قام الباحثون بتتبع سبب الوفاة حتى نهاية عام 2016.

وأبرزت نتائج الدارسة أن من بين 512 شخص توفوا، كان ثلثهم بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية وتوفي الآخرين بسبب السرطان.

كما وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري وينامون أقل من 6 ساعات، لديهم ضعف خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية.