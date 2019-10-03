«سامسونج» تنهار أمام الشركات الصينية وتعلن انسحابها من الصين

وكالات(صدى):

قررت شركة سامسونج عملاق التكنولوجيا الكورية الإنسحاب بشكل كامل من السوق الصيني بعد خسائرها أمام الشركات الصينية المحلية المنافسة .

وأعلنت ” سامسونج ” بذلك إغلاق آخر مصنع لها بالصين بعد غلق مصنع آخر العام الماضي ثم خفض إنتاج مصنع ثالث في يونيو الماضي لتتراجع حصتها بالصين إلى 1% خلال الربع الأول من العام الجاري .

واشتدت المنافسة على ” سامسونج ” أمام ” هواوي ، وشاومي بشكل خاص ، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة بالصين ، فيما قالت الشركة أن مبيعاتها ستستمر في الصين دون تصنيع.

وكانت سامسونج قد أنشأت المصنع عام 1992 وظفت فيه 6.000 عامل وانتجت فيه 63 مليون وحدة عام 2017 م .

الجدير بالذكر أن شركة ” سوني ” اليابانية تسعى أيضاً للخروج من السوق الصيني أمام “أبل ” فلا زالت تنتج معظم أجهزتها بالصين .