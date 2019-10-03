كلاكيت تاني مرة.. متسولة مليونيرة رصيدها مليار و250 مليون ليرة

بيروت(صدى):

أثارت قصة المتسولة اللبنانية جدلا واسعا بمواقع التواصل الإجتماعي بعدما اكتشاف أنها تملك برصيدها المصرفي أكثر من 900 ألف دولار.

وعرفت المتسولة في مدينة صيدا جنوبي لبنان باسم الحاجة وفاء محمد عوض، حيث اتضح أنها كانت تمتلك حسابا في مصرف “جمال ترست بنك”بقيمة مليار و250 مليون ليرة لبنانية.

وانتشرت صورا لشيكات باسمها بتاريخ 30-9-2019 تفيد بنقل أموالها من “جمال ترست بنك” إلى مصرف آخر، حيث ذاع صيت الحاجة وفاء في مدينة صيدا بأنها امرأة فقيرة تجوب شوارع المدينة تتسول لتحصل على كفاف يومها، غير أن إغلاق بنك جمال ترست فضح أمرها بعدما أودعت فيه مبالغ طائلة.