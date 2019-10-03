«بن لادن» تعين بنكين أمريكيين لأكبر عملية هيكلة ديون «15 مليار دولار»

الرياض(صدى):

كشفت وكالة بلومبيرج الأمريكية عن تعيين بنكي ” روثشايلد وشركاه ” ، و ” مويس وشركاه ” كمستشاريين لإعادة هيكلة ديون ” مجموعة بن لادن ” والتي تعد أكبر شركة إنشاءات في المملكة .

وتبلغ ديون المجموعة 15 مليار دولار في أكبر عملية هيكلة من نوعها بالشرق الأوسط ، إذ شهدت تقدم مجموعة ” جولدمان ساكس ” وعيرها من الشركات العالمية للترشح للإستشارات المالية لكننها لم تحظى بالإختيار .

الجدير بالذكر أن مجموعة بن لادن إتخذت إجراءات إدارية أخرى أبرزها تعيين ” محمد نور رحيمي ” – الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة ” صافولا ” – مدير لمجموعة ” بن لادن ” .