بعد خروجه من السجن.. سعود أبو سلطان يقرر العودة للغناء

أبوظبي(صدى):

كشف الفنان الإماراتي سعود أبو سلطان، أنه سيعود للفن؛ بعد مروره من الحالة النفسية التي عانى منها خلال الأشهر الماضية عقب خروجه من السجن.

وعن ذلك، صرح ” سعود ” بأنه كان يقوم بتحضير أغانٍ للعودة خلال الفترة الماضية، مبينًا أنه انتهى من أغنية جديدة باللهجة اللبنانية وتحمل عنوان ” جمالك ” .

كما عمل أغنية جديدة باللهجة العراقية، مبينًا أنها أغنية ” مودرن ” وتليق بالعصر الحالي، مشيرًا إلى أنه عمل أيضًا على أغنية ” سلو ستايل” ولكنه قرر تأجيلها للفترة المقبلة.

وكان سعود أبو سلطان قد واجه تهمة اغتصاب فتاة فرنسية برفقة أحد أصدقائه في عام 2014، واعترف في التحقيقات وقتها أنه أقام معها علاقة برضاها وسُجن ٣ سنوات.