صقر شاهين يباع بـ 40 ألف ريال في مزاد بحفر الباطن
بِيع في مزاد علني بسوق الصقور في محافظة حفر الباطن صقر “شاهين تام” بقيمة 40 ألف ريال.
ومن جهته، قال مصدر رئيس سوق الصقور بحفر الباطن فالح العدواني، إن سعر “شاهين تام ” الذي جرى بيعه، لا يتجاوز في الحقيقة الـ 30 ألف ريال.
وأوضح أن بيع هذا الصقر يعد تشجيعاً ودعماً لمربي الصقور بالمحافظة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29142 ] نشر منذ 2 ساعتين
40 الف يعتبر رخيص جدا
بعض الصقور يصل الى 500 الف ريال
مسافر[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 9 دقائق
شاهين ابيض مبيوع ب 15 مليون