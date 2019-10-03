صقر شاهين يباع بـ 40 ألف ريال في مزاد بحفر الباطن 

نايف السالم(صدى):

بِيع في مزاد علني بسوق الصقور في محافظة حفر الباطن صقر “شاهين تام” بقيمة 40 ألف ريال.

ومن جهته، قال مصدر رئيس سوق الصقور بحفر الباطن فالح العدواني، إن سعر “شاهين تام ” الذي جرى بيعه، لا يتجاوز في الحقيقة الـ 30 ألف ريال.

وأوضح أن بيع هذا الصقر يعد تشجيعاً ودعماً لمربي الصقور بالمحافظة