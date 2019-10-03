بالفيديو..مداهمة مركز طبي تديره طبيبة خريجة آداب!
وثق فيصل العبدالكريم، أمس الأربعاء، مقطعا للحظة مداهمة فريق من وزارة الصحة لمركز طبي وهمي تابع لمقيمة ادعت أنها طبيبة تجميل.
وتفاجأ الفريق بمفاجأة مذهلة أثناء المداهمة داخل أحد جدران المركز، حيث تم اكتشاف الفريق مخبأ سري، جهزته صاحبة المركز للاختباء فيه في حالة مداهمة الفرق الرقابية للمركز.
وتبين أن صاحبة المركز تخصصها الأصلي هو كلية آداب، وليس لديها أي شهادة طبية، وهي مقيمة من جنسية عربية.
اليوم مع وزارة الصحة مداهمة لمركز طبي للقبض على انسانة تدعي أنها طبيبة وحقيقتها لن أحكيها فقط شاهدوا المقطع وكيف جهزت مكان للاختباء من الفرق الرقابية ..
تمت احالتها للنيابة والمركز للمخالفات الطبية، وكل من يتلاعب بأرواح الناس يجب أن لاينسى أن لدينا رقابة وأن الله يمهل ولايهمل! pic.twitter.com/4YHrz0gjne
— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) October 2, 2019
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