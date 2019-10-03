بلدية الجامعة الفرعية تتابع رصد عددٍ من المخالفات البلدية ضمن النطاق

حسن الزهراني (صدى):

واصلت بلدية الجامعة الفرعية جهودها لرصد المخالفات البلدية بكافة أنواعها حيث رصدت الفرق الرقابية (41) محلاً مخالفاً وتم إشعار (21) من المحلات المرصودة وإغلاق (5) محلات.

وأوضح رئيس بلدية الجامعة الفرعية أ. عمرو بن ظافر العمري أن المحلات التي استوفت للشروط البلدية بلغت (8) محلات مضيفاً أنه تم حصر (12) من محلات تقديم منتجات “التبغ” في النطاق وإلزامها باللائحة الجديدة كما أضاف م. العمري أن المفتشين رصدوا عددا من المخالفات التي تتعلق بالمباني وتعاملوا معها وفق الأنظمة مبيناً أنه تم إشعار ست مواقع مخالفة مضيفاً أن المخالفات تلخصت في البناء بالارتدادات – رمي مخلفات البناء والدمارات- الشروع في الترميم بدون تصريح.

و ضمن متابعة #تحسينالمشهدالحضري للنطاق بين رئيس بلدية الجامعة أن الفرق البلدية قامت برصد عدد من الأرصفة المتهالكة و الأشجار التي تحتاج إلى قص وتهذيب بالإضافة لرصد الجزر الوسطية بالمنطقة والتي تحتاج إلى تسوية وزراعة، وفي جانب النظافة و #التشوه_البصري، بيَّن رئيس بلدية الجامعة الفرعية أنه تم رفع ( 73 ) طن من المخلفات ذات الأحجام الكبيرة بالإضافة إلى تنظيف موقعين من الأراضي الفضاء وإزالة (44) من اللوحات الإعلانية والملصقات العشوائية.