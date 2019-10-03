القرني ينهي دورة صناعة المحتوي الإعلامي الرياضي
انهى الزميل الإعلامي علي بن عايض القرني دورة صياغة المحتوي الإعلامي الرياضي التي نظمها الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي بالتعاون مع اكاديمية الأمير احمد بن سلمان لللاعلام التطبيقي ، وألقاها الأستاذ هاني الغفيلي.
وفي نهاية الدورة سلم الدكتور رجاء الله السلمي رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الشهادات للمشاركين بالدورة .
صحيفة صدي تبارك له هذا الإنجاز سائلين الله عز وجل له مزيد من التميز والنجاح .
Zizo[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 2 ساعتين
الف مبروك يابو مشاري.. تستاهل