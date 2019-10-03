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القرني ينهي دورة صناعة المحتوي الإعلامي الرياضي

القرني ينهي دورة صناعة المحتوي الإعلامي الرياضي
بدر الحارثي(صدى):

انهى الزميل الإعلامي علي بن عايض القرني دورة صياغة المحتوي الإعلامي الرياضي التي نظمها الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي بالتعاون مع اكاديمية الأمير احمد بن سلمان لللاعلام التطبيقي ، وألقاها الأستاذ هاني الغفيلي.

وفي نهاية الدورة سلم الدكتور رجاء الله السلمي رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الشهادات للمشاركين بالدورة .

صحيفة صدي تبارك له هذا الإنجاز سائلين الله عز وجل له مزيد من التميز والنجاح .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 2 ساعتين

الف مبروك يابو مشاري.. تستاهل

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