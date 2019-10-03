بالفيديو..هزاع المنصوري في طريق العودة إلى الأرض

أبوظبي(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة مغادرة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، ورواد الفضاء برفقته، لمحطة الفضاء الدولية، في طريق عودتهم إلى الأرض.

وفي تمام الساعة الثانية والدقيقة 58 بعد الظهر بتوقيت الإمارات، ستكون مركبة الفضاء التي تحمل المنصوري قد هبطت على نقطة مسطحة من سهل جيزكازجان وسط كازخستان، وتحديدا على مسافة 661 كم بعيدا عن النقطة التي انطلق منها في 25 سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يهرع فريق المنقذين على الفور، بعد التعرف على موقع الهبوط عبر الأقمار الصناعية، لكي يتم قطع حبال المظلة، حتى لا يتم انجرارها في السهل بدفع الهواء. بعدها سيتم فتح صمامات التنفس وإخراج المنصوري، لكي يوضع مباشرة على كرسي مريح.

يذكر أن رواد الفضاء في العادة، يحتاجون إلى وقت لكي تتأقلم أجسادهم مجددا مع جاذبية الأرض، بعد الأيام التي يقضونها في مجال منعدم الجاذبية، لذلك لن يكون المنصوري قادرا على الوقوف مباشرة، بل التعود تدريجيا على ذلك، في ظل اخضاعه الى فحوصات طبية عاجلة.

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