اشتهر ببناء المساجد والمقابر..وفاة عضو شرف الاتحاد أمين أبو الحسن

نواف السالم(صدى):

توفي عضو شرف نادي الاتحاد، الحاج أمين أبو الحسن، أمس الأربعاء، ودفن في مقبرة «أمنا حواء» .

ونعت إدارة الاتحاد الحاج أمين، تقديرا لرحلته الطويلة التي قضاها في النادي، وتقلده عددا من المناصب أبرزها نائب رئيس النادي عامي 1387 و 1401 هـ.

وكان أبو الحسن رحمه الله قد عُرف بفعل الخير، وبناء المساجد والمقابر، وارتباطه الشديد بنادي الاتحاد منذ 1385 هـ.