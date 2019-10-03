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اشتهر ببناء المساجد والمقابر..وفاة عضو شرف الاتحاد أمين أبو الحسن

اشتهر ببناء المساجد والمقابر..وفاة عضو شرف الاتحاد أمين أبو الحسن
نواف السالم(صدى):

توفي عضو شرف نادي الاتحاد، الحاج أمين أبو الحسن، أمس الأربعاء، ودفن في مقبرة «أمنا حواء» .

ونعت إدارة الاتحاد الحاج أمين، تقديرا لرحلته الطويلة التي قضاها في النادي، وتقلده عددا من المناصب أبرزها نائب رئيس النادي عامي 1387 و 1401 هـ.

وكان أبو الحسن رحمه الله قد عُرف بفعل الخير، وبناء المساجد والمقابر، وارتباطه الشديد بنادي الاتحاد منذ 1385 هـ.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3903 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

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