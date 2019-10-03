محاكمة رجل بتهمة ضرب زوجته الأولى إرضاءًا للثانية

أبوظبي(صدى):

نظرت محكمة إماراتية قضية اتهام خليجي بالتعدي على زوجته وطردها من المنزل كي يرضي زوجته الجديدة.

وأفاد المتهم أن زوجته الأولى تعدت على زوجته الثانية، وأنه حاول الفصل بينهما، ناكرًا التهمة الموجهة إليه، قائلاً إن الدعوى كيدية.

وأوضح أنه خصص في منزل والده مكاناً منفصلاً ليسكن فيه مع زوجته الجديدة، حتى لا تتضايق زوجته الأولى في حال سكّنهما بنفس السكن، إلا أنه فوجئ بدخولها عليهم وتعديها بالضرب على زوجته الثانية.

ولفت إلى أنه أخرجها من المنزل ليتفاهم معها، ولم يضربها أو يتعدى عليها فقط حاول إبعادها عن زوجته، مطالبًا بالبراءة من التهمة المنسوبة إليه.

من جانبها، أجلت المحكمة الحكم على القضية للأسبوع المقبل.