مدير جامعة جازان: من حق الطالب اختيار أستاذه والوقت المناسب له

تركي السالم(صدى):

قال مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، إن التسجيل الذاتي يسمح للطالب باختيار أستاذه الجامعي، واختيار الوقت المناسب له، وكذلك المواد التي يرغب في تقديمها أو تأخيرها.

وأشار مدير جامعة جازان إلى أن الجامعة بدأت ذلك النظام قبل عام، في 3 كليات، وأن التجربة كانت ناجحة، وفي هذا الفصل تم التطبيق على كليات الجامعة.

وأوصى الطلاب والطالبات بأن يأخذوا حقهم كاملا في تلقي تعليمهم الجامعي، مشيرًا إلى إنه في حال وجود تقصير من عضو هيئة تدريس فالجامعة ستقف مع الطالب والطالبة في هذا الجانب