  • الخميس 3

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. والدة المتسبب في وفاة طالب جدة: أتمنى أن يجد ابني الصفح والعفو

والدة المتسبب في وفاة طالب جدة: أتمنى أن يجد ابني الصفح والعفو

والدة المتسبب في وفاة طالب جدة: أتمنى أن يجد ابني الصفح والعفو
نايف السالم(صدى):

طلبت والدة الطالب المتسبب في وفاة زميله داخل مدرسة متوسطة في جدة، بالعفو والصفح عن ابنها، نظرا لصغر سنه.

وأكدت أنها تشاطر أسرة الطالب الفقيد العزاء والمواساة، لأنه بمثابة ابن آخر لها، مشيرة إلى أن ابنها صغير السن، وهو الآن في صدمة كبيرة لفراق زميله، ولم يسبق له الدخول في مشاجرات.

وشددت على أن ما حدث لم يكن فيه أي تعمد أو قصد، ويعد تدافع الطلاب أمرا متكررا، متمنية أن تجد من المحامين أو المحاميات من يتطوع لمتابعة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

«تعليم جدة» يوضح تفاصيل حادث وفاة طالب المرحلة المتوسطة

تفاصيل وفاة طالب المدرسة بعد تدافع زملائه.. ووالده ينفي إصابته بالقلب


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 1 ساعة

ربحي خاطرك
ولا احد يكبر المسأله
الموضوع قضاء وقدر
وكلهم أطفال

[ عدد التعليقات: 29138 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول و لا قوة الا بالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *