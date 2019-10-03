العثور على طالبة متوفاة بدورة مياه في جامعة جدة

نايف السالم(صدى):

عُثر أمس الأربعاء، على إحدى طالبات جامعة جدة متوفاة داخل إحدى دورات المياه بمقر الطالبات الرئيس بالفيصلية.

وأوضحت تقارير الجهات الأمنية أن الطالبة قامت بإيذاء نفسها.

ومن جانبه نعت جامعة جدة الطالبة، وأوضح عبدالمجيد الغامدي، المتحدث الرسمي باسم الجامعة، أنه تم استدعاء الجهات الأمنية والإسعافية مباشرة، كما تم استدعاء أسرتها.

ووجه مدير الجامعة بعمل تقرير متكامل عن الحالة، والمتابعة مع الجهات الأمنية.