  • الخميس 3

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. العثور على طالبة متوفاة بدورة مياه في جامعة جدة

العثور على طالبة متوفاة بدورة مياه في جامعة جدة

العثور على طالبة متوفاة بدورة مياه في جامعة جدة
نايف السالم(صدى):

عُثر أمس الأربعاء، على إحدى طالبات جامعة جدة متوفاة داخل إحدى دورات المياه بمقر الطالبات الرئيس بالفيصلية.

وأوضحت تقارير الجهات الأمنية أن الطالبة قامت بإيذاء نفسها.

ومن جانبه نعت جامعة جدة الطالبة، وأوضح عبدالمجيد الغامدي، المتحدث الرسمي باسم الجامعة، أنه تم استدعاء الجهات الأمنية والإسعافية مباشرة، كما تم استدعاء أسرتها.

ووجه مدير الجامعة بعمل تقرير متكامل عن الحالة، والمتابعة مع الجهات الأمنية.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 83713 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

,, الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدها .. آمين ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *