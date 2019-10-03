تعقيب عبدالعزيز المريسل بعد فوز الهلال على السد

الأربعاء 2
أكتوبر
وش عندك يا مسيلمة العصر والزمان
شذووووب امعط
هذا الكذاب كان مختفي منذ هزائم النصر !! والآن طلع علينا ..! مايستحي على وجهه !! منافق حسود غيور وكاذب وغير مقبول من الجمهور الرياضي …
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لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3071 ] نشر منذ 41 دقيقة
وش عندك يا مسيلمة العصر والزمان
شذووووب امعط
زائر الفجر[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 20 دقيقة
هذا الكذاب كان مختفي منذ هزائم النصر !! والآن طلع علينا ..! مايستحي على وجهه !! منافق حسود غيور وكاذب وغير مقبول من الجمهور الرياضي …