  • الأربعاء 2

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. تعقيب عبدالعزيز المريسل بعد فوز الهلال على السد

تعقيب عبدالعزيز المريسل بعد فوز الهلال على السد




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 20 دقيقة

هذا الكذاب كان مختفي منذ هزائم النصر !! والآن طلع علينا ..! مايستحي على وجهه !! منافق حسود غيور وكاذب وغير مقبول من الجمهور الرياضي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *