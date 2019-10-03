رئيس لجنة المسابقات : لكل من شتم وقذف واتهم وشكك سامحكم الله

الأربعاء 2
أكتوبر
الدور الأول يلعب النصر في المجمعة بدلا من الرياض ، الدور الثاني يلعب بالرياض بدلا من المجمعة أو يلعب في الخرج .. انت مسير وغير مخير ولست بكفؤ لهذه اللجنة . قدم إستقالتك أشرف لك من عذرك الغير مبرر . لماذا لم تنسق مع رئيس نادي الفيصلي قبل الإعلان عن التأجيل ؟؟ هذا دليل على تلاعبك بالنتائج لفريق النصر ، انت تعرف أن النصر سوف ينهزم من الفيصلي .. والنصر يهرب من الفيصلي وانت ومن معك تساعدوهم لمنع الهزيمة النكراء التي سوف يتلقاها النصر !!!!!!
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زائر[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 14 دقيقة
الدور الأول يلعب النصر في المجمعة بدلا من الرياض ، الدور الثاني يلعب بالرياض بدلا من المجمعة أو يلعب في الخرج .. انت مسير وغير مخير ولست بكفؤ لهذه اللجنة . قدم إستقالتك أشرف لك من عذرك الغير مبرر . لماذا لم تنسق مع رئيس نادي الفيصلي قبل الإعلان عن التأجيل ؟؟ هذا دليل على تلاعبك بالنتائج لفريق النصر ، انت تعرف أن النصر سوف ينهزم من الفيصلي .. والنصر يهرب من الفيصلي وانت ومن معك تساعدوهم لمنع الهزيمة النكراء التي سوف يتلقاها النصر !!!!!!