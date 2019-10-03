وظائف شاغرة بالطائف وخميس مشيط ومكة المكرمة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عبدالرحمن بن أحمد الدهام وشركاه (الدهام للساعات) توفر وظائف شاغرة (للرجال)، للعمل بفروع الشركة في المدن التالية (الطائف، وخميس مشيط، ومكة المكرمة)، بمسمى (بائع)، بنظام الدوام (فترتين).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وشهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس- خبرة لا تقل سنة.

تُرسل السيرة الذاتية الى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة واسم المدينة في عنوان البريد):[email protected]