لويس ساوريز يقود برشلونة لتخطي إنتر ميلان

نواف السالم(صدى):

قلب نادي برشلونة الإسباني، الطاولة على نادي إنتر ميلان، بعد تغلُّبه عليه بنتيجة هدفين لهدف، في إطار منافسات الدور الثاني بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم إنتر ميلان مبكرًا عقب مرور دقيقتين من عمر اللقاء، فيما تمكن لويس سواريز من إدراك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 85، وأحرز هدف التقدم في الدقيقة 84، وينتهي اللقاء بفوز النادي الكتالوني.

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف بوروسيا دورتموند، فيما تجمد رصيد الإنتر عند نقطة واحدة في المركز الثالث.