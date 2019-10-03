عن تحريم الزنا بالنسبة للعقيم.. الخثلان: اختلاط الأنساب ليس علة (فيديو)
كشف الشيخ سعد الخثلان، على تحريم الزنا بالنسبة للعقيم، مؤكدًا أنه محرم في جميع الشرائع السماوية.
وأضاف خلال برنامج « يستفتونك » : اجتهد بعض أهل العلم في معرفة على تحريم الزنا، وكان من ضمن الأسباب هو ألا تُختلط الأنساب وانتقال الأمراض.
وتابع: أن اختلاط الأنساب ليس هو العلة بحد ذاته ولكنه حكمة واحدة من جُملة حكم كثيرة لتحريم الزنا، والزنا من كبائر الذنوب ومحرّم تحريمًا مطلقًا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83710 ] نشر منذ 53 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ، ونفعنا بما نسمعه من فضيلتكم ,, آمين ,,
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 1000 ] نشر منذ 19 دقيقة
” ولاتقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلآ ”
صدق الله العظيم