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عن تحريم الزنا بالنسبة للعقيم.. الخثلان: اختلاط الأنساب ليس علة (فيديو)

عن تحريم الزنا بالنسبة للعقيم.. الخثلان: اختلاط الأنساب ليس علة (فيديو)
علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ سعد الخثلان، على تحريم الزنا بالنسبة للعقيم، مؤكدًا أنه محرم في جميع الشرائع السماوية.

وأضاف خلال برنامج « يستفتونك » : اجتهد بعض أهل العلم في معرفة على تحريم الزنا، وكان من ضمن الأسباب هو ألا تُختلط الأنساب وانتقال الأمراض.

وتابع: أن اختلاط الأنساب ليس هو العلة بحد ذاته ولكنه حكمة واحدة من جُملة حكم كثيرة لتحريم الزنا، والزنا من كبائر الذنوب ومحرّم تحريمًا مطلقًا.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 83710 ] نشر منذ 53 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ، ونفعنا بما نسمعه من فضيلتكم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1000 ] نشر منذ 19 دقيقة

” ولاتقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلآ ”
صدق الله العظيم

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