نجاح إستخراج قطعة معدنية من مرئ طفلة في مستشفى القريات العام

صيتة العماش(صدى):

تمكن فريق طبي من قسم الأنف و الأذن و الحنجرة بمستشفى القريات العام في استخراج جسم غريب من مريء طفلة تبلغ من العمر أربعة سنوات

وبحسب التفاصيل فقد أستقبل قسم الطوارئ في مستشفى القريات العام مريضة تبلغ من العمر 4 سنوات وهي تشكو من جسم غريب كان قد علق في أعلى المرئ مما تسبب في اختناق وعدم القدرة على البلع ، وعلى الفور تم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وتبين وجود قطعة معدنية أعلى المريء ، عندها قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي،واتضح انها قطعمة معدنية «مغناطيس» ،وتمت العملية بنجاح بفضل الله ودون حدوث مضاعفات ،ولله الحمد.

وبعد التأكد من سلامة الحالة الصحية للطفلة تم السماح لذويها بخروجها من المستشفى وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

يُذكر ان مستشفى القريات العام ، قد أجرى عدداً من الحالات المشابهة.