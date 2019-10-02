بعد فرض عقوبات..« متسولة » تملك مليون دولار
كشفت العقوبات الأمريكية على أحد البنوك في لبنان، متسولة ادعت منذ مدة زمنية حاجتها للمساعدة المالية، حيث جاءت الحقيقة مخالفة تماما لمزاعمها.
وكانت المرأة المسنة تعرف في لبنان بأنها متسولة (على باب الله) في إشارة إلى حاجتها للمساعد، حيث اكتشفوا أنها تمتلك نحو 900 ألف دولار أمريكي.
وجاء ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مصرف ” جمّال ترست بنك “ ؛ بدعوى ارتباطه بأنشطة ”حزب الله“ اللبناني؛ مما أدى إلى إغلاق البنك نهائيًا.
وساهم في الكشف عن أن وفاء عوض، مسنة لبنانية، تمتلك رصيدًا في هذا البنك يتجاوز مليار و399 مليون ليرة لبنانية، أي قرابة 900 ألف دولار.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83713 ] نشر منذ 10 ساعات
هذا اللي يقول // مصائب قوم تفضح قوماً آخرين ..
abdul[ عدد التعليقات: 1847 ] نشر منذ 4 ساعات
وهواش بين مصلحة الضرائب الجنوب الافريقية وعارضة الازياء العشرينية تفضح ” بَي السّنّة ” في لبنان رفيق الحريري بتصدقه بستة عشر مليون دولار للحسناء العشرينية.
وموظفوا سعودي اوجيه لم يستلموا بعد مرتباتهم المتوقفة منذ اكثر من سنتين بسبب افلاس الشركة. هؤلاء هم زعماء اهل السنّة.