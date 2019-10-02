بعد فرض عقوبات..« متسولة » تملك مليون دولار

بيروت(صدى):

كشفت العقوبات الأمريكية على أحد البنوك في لبنان، متسولة ادعت منذ مدة زمنية حاجتها للمساعدة المالية، حيث جاءت الحقيقة مخالفة تماما لمزاعمها.

وكانت المرأة المسنة تعرف في لبنان بأنها متسولة (على باب الله) في إشارة إلى حاجتها للمساعد، حيث اكتشفوا أنها تمتلك نحو 900 ألف دولار أمريكي.

وجاء ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مصرف ” جمّال ترست بنك “ ؛ بدعوى ارتباطه بأنشطة ”حزب الله“ اللبناني؛ مما أدى إلى إغلاق البنك نهائيًا.

وساهم في الكشف عن أن وفاء عوض، مسنة لبنانية، تمتلك رصيدًا في هذا البنك يتجاوز مليار و399 مليون ليرة لبنانية، أي قرابة 900 ألف دولار.