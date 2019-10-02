القصبي يزور منشآت ناشئة في حائل ويلتقي رواد ورائدات الأعمال

سعيد العجل(صدى):

زار معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم في مدينة حائل مجموعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار جهود الوزارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكين وتحفيز المنشآت، وتشجيع ريادة الأعمال.

واستمع إلى ملاحظات ومقترحات رواد ورائدات الأعمال، وعبر عن سعادته الغامرة بالأفكار الإبداعية التي يقدمها شباب وشابات الوطن، وقال:”طموح عالي ورغبة جادة لمستها لديهم وعزم على تحقيق النجاح، وسنكون محفزين وممكنين لهم، وأدعوا الله أن يوفقهم لتحقيق أحلامهم وآمالهم وتطلعاتهم للمساهمة في بناء وتنمية هذا الوطن الغالي ”.

ووقف القصبي على منشأة (الكاغد كافيه) وهو مقهى مخصص للعائلات، يوظف مجموعة من السعوديات، تديره رائدة الأعمال آراء الهمزاني التي استفادت من الدعم الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية لتمويل المشاريع الصغيرة، وعملت على تهيئة المقهى ليكون مكاناً مريحاً للقراءة، يقدم خدماته للعائلات والباحثات عن القراءة في جو هادئ.

كما زار منشأة (لمسات ميديا) وهو استوديو للتصوير ومتخصص في الحفلات والفعاليات، ويملكه رائدا الأعمال علي الكويليت وزياد العيد، والذين حولا شغفهما بالفن والتصوير الفوتوغرافي إلى نشاط تجاري حقق لهما حضوراً لافتاً في المنطقة خلال الفترة الماضية.

وشملت زيارة الدكتور القصبي (دار خاتون النسائي) المتخصص في تجهيز النساء والأزياء بكوادر سعودية شابة، وتملكه رائدة الأعمال سلمى النهير.

ووقف أيضاً على (ريف برجر) وهي سلسلة مطاعم يديرها مجموعة من الطباخين السعوديين بإشراف رائد الأعمال فارس الصنهات مؤسس هذا المشروع ومشاريع أخرى ناشئة.